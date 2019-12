Vidal, tanti sorrisi e serenità da parte del cileno in allenamento con il Barcellona. Il balugrana è nel mirino dell’Inter

Gennaio si avvicina e il calciomercato è alle porte. Arturo Vidal si allena sorridente con il Barcellona in vista di quello che sarà il futuro. Non è una novità l’interesse da parte dell’Inter.

Mister Conte chiede proprio il cileno come rinforzo per la rosa, chissà che alla fine la società e il ds Marotta non riescano ad accontentarlo. Intanto lui si allena, e sorride.