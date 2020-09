Vidal nella sede dell'Inter per la firma Arturo Vidal è nella sede dell'Inter per la firma sul contratto ⚫️🔵 Gepostet von Calcio News 24 am Montag, 21. September 2020

Arturo Vidal è arrivato nella sede dell’Inter per la firma sul contratto: manca solo l’ufficialità per il cileno

Arturo Vidal è arrivato nella sede dell’Inter per la firma sul suo nuovo contratto, che lo legherà ai colori nerazzurri per i prossimi due anni con opzione per il terzo.

A questo punto manca solo l’ufficialità da parte del club meneghino e poi il cileno potrà dirsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter.