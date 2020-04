Vidal Inter, il ct del Cile: «Può tornare in Italia»

Il commissario tecnico del Cile Rueda apre a un trasferimento di Vidal in estate: «C’è la possibilità di tornare in Italia»

Il commissario tecnico del Cile Reinaldo Rueda ha confermato l’interesse di alcuni club italiani per Arturo Vidal. L’ex Juventus è un obiettivo dichiarato dell’Inter di Antonio Conte: «Vidal è un giocatore eccezionale. Lo ha mostrato in Germania, in Italia e ora in Spagna. Per noi è stata una grande soddisfazione quando ha firmato per il Barça per ciò che significa in tutto il mondo. Con la maturità che ha vorrà sempre essere protagonista. Rimane molto ansioso quando non gioca con continuità».

«È sempre stato abituato a esercitare un ruolo da protagonista. Sono sicuro che valuterà quello che ogni club gli offre. Penso che sia molto soddisfatto a Barcellona, ​​i tifosi lo hanno accolto molto bene e spero che ovunque vada sarà il protagonista che è sempre stato. Per quanto ne so c’è la possibilità di tornare in Italia, di recente anche il Borussia Dortmund si è interessato molto a lui. Ma non c’è nulla di concreto e deve avere la pazienza per maturare una decisione», ha concluso Rueda ai microfoni di Sport.