Vidal scaccia il mercato: «Sono felice al Barcellona»

Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, allontana le voci di mercato che lo vorrebbero lontano dai blaugrana

Arturo Vidal è costantemente al centro delle voci di mercato, con l’Inter che non intende mollare la presa in vista della prossima stagione. Il centrocampista cileno, però, pensa solamente al Barcellona, come dichiarato durante una diretta Instagram.

«Sono molto felice al Barcellona, ​​ovviamente voglio continuare. Vivo in una bellissima città, i miei figli stanno crescendo molto bene, stanno andando bene a scuola. Vedo mia madre felice e questo mi rende felice. Ora sono più preparato che mai. Sono felice, c’è un buon gruppo e ho grandi amici nello spogliatoio».