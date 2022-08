L’Atalanta si prepara alla sfida contro il Verona, e i tifosi nerazzurri sono pronti a invadere lo stadio Bentegodi

Invasione a Verona per oltre 1700 tifosi dell’Atalanta: diretti verso il Bentegodi per sostenere Zapata e compagni tra canti e voglia di sventolare vessilli nerazzurri. Ecco l’atmosfera atalantina che si respira durante la tratta, con l’associazione nerazzurra “Semper In Trasferta”