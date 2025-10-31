Genoa News
Vieira Genoa, ore decisive in casa rossoblù: giornata determinante per il futuro del tecnico, le ultimissime
Vieira Genoa, ore decisive per il mister rossoblù: la società valuta il futuro del tecnico dopo l’addio di Ottolini e l’arrivo del ds Lopez
Sono ore decisive in casa Genoa per il futuro di Patrick Vieira. Dopo l’addio del direttore sportivo Marco Ottolini, ufficializzato in mattinata, e l’arrivo del nuovo ds Diego Lopez, anche la panchina del tecnico francese è finita in bilico. La giornata di oggi sarà determinante per capire se sarà lui a guidare la squadra nella prossima sfida contro il Sassuolo.
In caso di esonero immediato, la soluzione più probabile porta a Domenico Criscito, ex capitano e bandiera rossoblù, pronto a ricoprire il ruolo di allenatore ad interim.
Intanto, Vieira ha regolarmente diretto l’allenamento al centro sportivo “Signorini”. Il confronto con la società e con il nuovo direttore sportivo proseguirà nelle prossime ore, con l’obiettivo di arrivare a una decisione definitiva.
Alla riunione era presente anche l’amministratore delegato Andres Blazquez, che ha incontrato i giocatori insieme alla dirigenza: se dal prossimo colloquio emergeranno segnali positivi, Vieira dovrebbe restare in panchina almeno per la gara contro i neroverdi.
Nel frattempo, Ottolini ha fatto visita al centro sportivo per salutare dirigenti, allenatore e staff, chiudendo ufficialmente la sua esperienza al Genoa.
LEGGI ANCHE – Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica
Ottolini Genoa, ufficiale l’addio. L’ex direttore sportivo rossoblù è pronto a firmare con la Juventus! La rivelazione di Sky
Genoa, ufficiale la rivoluzione: addio al ds Ottolini. Il Grifone ha già scelto il suo sostituto. E su Vieira…
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti: «Spero di poter rientrare nel giro scudetto. Assoluto rispetto del lavoro di Tudor. Su Vlahovic e Koopmeiners…»
Conferenza stampa Spalletti: le sue dichiarazioni come nuovo allenatore della Juventus. Segui LIVE qui le sue prime parole (Andrea Bargione...