Vieira Genoa, ore decisive in casa rossoblù: giornata determinante per il futuro del tecnico, le ultimissime

Vieira Genoa, ore decisive per il mister rossoblù: la società valuta il futuro del tecnico dopo l’addio di Ottolini e l’arrivo del ds Lopez

Sono ore decisive in casa Genoa per il futuro di Patrick Vieira. Dopo l’addio del direttore sportivo Marco Ottolini, ufficializzato in mattinata, e l’arrivo del nuovo ds Diego Lopez, anche la panchina del tecnico francese è finita in bilico. La giornata di oggi sarà determinante per capire se sarà lui a guidare la squadra nella prossima sfida contro il Sassuolo.

In caso di esonero immediato, la soluzione più probabile porta a Domenico Criscito, ex capitano e bandiera rossoblù, pronto a ricoprire il ruolo di allenatore ad interim.

Intanto, Vieira ha regolarmente diretto l’allenamento al centro sportivo “Signorini”. Il confronto con la società e con il nuovo direttore sportivo proseguirà nelle prossime ore, con l’obiettivo di arrivare a una decisione definitiva.

Alla riunione era presente anche l’amministratore delegato Andres Blazquez, che ha incontrato i giocatori insieme alla dirigenza: se dal prossimo colloquio emergeranno segnali positivi, Vieira dovrebbe restare in panchina almeno per la gara contro i neroverdi.

Nel frattempo, Ottolini ha fatto visita al centro sportivo per salutare dirigenti, allenatore e staff, chiudendo ufficialmente la sua esperienza al Genoa.

