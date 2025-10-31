 Vieira Genoa, ore decisive in casa rossoblù: giornata determinante per il futuro del tecnico, le ultimissime
Connect with us

Genoa News

Vieira Genoa, ore decisive in casa rossoblù: giornata determinante per il futuro del tecnico, le ultimissime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Vieira

Vieira Genoa, ore decisive per il mister rossoblù: la società valuta il futuro del tecnico dopo l’addio di Ottolini e l’arrivo del ds Lopez

Sono ore decisive in casa Genoa per il futuro di Patrick Vieira. Dopo l’addio del direttore sportivo Marco Ottolini, ufficializzato in mattinata, e l’arrivo del nuovo ds Diego Lopez, anche la panchina del tecnico francese è finita in bilico. La giornata di oggi sarà determinante per capire se sarà lui a guidare la squadra nella prossima sfida contro il Sassuolo.

In caso di esonero immediato, la soluzione più probabile porta a Domenico Criscito, ex capitano e bandiera rossoblù, pronto a ricoprire il ruolo di allenatore ad interim.

Intanto, Vieira ha regolarmente diretto l’allenamento al centro sportivo “Signorini”. Il confronto con la società e con il nuovo direttore sportivo proseguirà nelle prossime ore, con l’obiettivo di arrivare a una decisione definitiva.

Alla riunione era presente anche l’amministratore delegato Andres Blazquez, che ha incontrato i giocatori insieme alla dirigenza: se dal prossimo colloquio emergeranno segnali positivi, Vieira dovrebbe restare in panchina almeno per la gara contro i neroverdi.

Nel frattempo, Ottolini ha fatto visita al centro sportivo per salutare dirigenti, allenatore e staff, chiudendo ufficialmente la sua esperienza al Genoa.

LEGGI ANCHE – Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Related Topics:

Genoa News

Ottolini Genoa, ufficiale l’addio. L’ex direttore sportivo rossoblù è pronto a firmare con la Juventus! La rivelazione di Sky

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

5 ore ago

on

31 Ottobre 2025

By

Marco Ottolini
Continue Reading

Genoa News

Genoa, ufficiale la rivoluzione: addio al ds Ottolini. Il Grifone ha già scelto il suo sostituto. E su Vieira…

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

16 ore ago

on

30 Ottobre 2025

By

Marco Ottolini
Continue Reading