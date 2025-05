Vieira: «Per noi è importante fare una bella partita, vogliamo finire bene, e per la prossima stagione...»

Le parole di Patrick Vieira, tecnico del Genoa, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoblù contro il Napoli

Patrick Vieira ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Napoli Genoa. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «E’ importante per noi di fare una bella partita, credo che l’abbiamo fatto contro il Milan e per quello che mi ha dispiaciuto per i miei giocatori, perché meritavamo di più su questa partita. Vogliamo finire bene il campionato e fare una partita come questa importante a Napoli contro una squadra che deve vincere il campionato e noi siamo orgogliosi e vogliamo fare una bella partita».

SCELTE DI FORMAZIONE IN VISTA DEL FUTURO – «Costruire per l’anno prossimo è stato iniziato dal primo giorno che sono arrivato. E’ importante per noi di dare spazio a questi giovani perché hanno talento. Le ultime partite che rimangono? Io come allenatore posso imparare tanto dal giocatore perché non è un campo facile contro una squadra fortissima, ma noi abbiamo anche la voglia di vincere una partita. Siamo organizzati bene, abbiamo lavorato bene in settimana e abbiamo un’ambizione di vincere contro una società importante come Napoli. Non è un’ossessione, ma è importante per noi».

FUTURO – «Dobbiamo avere una stabilità, una continuità fuori campo e sul campo. La cosa veramente positiva per il Genoa è avere questo nuovo presidente che è arrivato, che è chiaro su quello che vuole fare in futuro. Abbiamo un direttore sportivo che negli ultimi anni ha lavorato benissimo a costruire una squadra che può competere in Serie A e noi dobbiamo andare a fare un passo avanti sul campo. Vogliamo essere più forti offensivamente, vogliamo creare di più. Quest’anno è stato molto complicato perché sull’aspetto offensivo abbiamo avuto tanti infortuni e questo non è una cosa facile quando questi talenti non sono sul campo».