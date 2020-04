Bobo Vieri racconta alcuni aneddoti della sua carriera: ecco le parole dell’ex centravanti dell’Inter sul suo passato

Bobo Vieri, in diretta su Instagram, ha parlato del suo passato e di alcuni aneddoti relativi alle sue esperienze.

VIERI – «Anche a me piacerebbe andare a correre, ho il parco davanti casa a 100 metri, però dobbiamo restare in casa. Rimpianti nel calcio? Nessuno, sono contento delle scelte che ho fatto, di cui mi sono sempre assunto le responsabilità. Martins? Era fortissimo, velocissimo una roba mai vista. Non si devono mai vendere questi giocatori, perchè sia dall’inizio che a gara in corso, possono decidere una partita».