Villarreal, che colpo di mercato! Il rinforzo a centrocampo è Thomas Partey: arriva a zero!

Villarreal, grande colpo di mercato! Il rinforzo per il centrocampo degli spagnoli è Thomas Partey: arriva a parametro zero!

Il centrocampista ghanese Thomas Partey, 32 anni, riparte dalla Spagna: dopo la fine del suo contratto con l’Arsenal, ha firmato un accordo biennale con il Villarreal CF. Il club iberico ha ufficializzato l’operazione nella giornata odierna, annunciando l’arrivo del giocatore per la stagione 2025-2026. Partey si unirà immediatamente al gruppo allenato da Marcelino García Toral, tecnico esperto e già vincitore della Copa del Rey con il Valencia, in vista della prossima edizione della UEFA Champions League.

Un profilo di alto livello per il centrocampo del Villarreal

Thomas Partey è un centrocampista centrale noto per la sua forza fisica, la capacità di recupero palla e l’esperienza internazionale. Cresciuto calcisticamente nell’Atlético Madrid, ha militato per quattro stagioni in Premier League con l’Arsenal, collezionando oltre 100 presenze. Il suo ritorno in LaLiga rappresenta un colpo importante per il Submarino Amarillo, che punta a consolidare la propria presenza tra le big europee.

Il comunicato ufficiale del club

“La società e il calciatore hanno raggiunto un’intesa a partire dalla stagione 2025-26. Il giocatore si unirà al gruppo da domani”, si legge nella nota ufficiale pubblicata dal Villarreal. L’annuncio ha generato grande attenzione mediatica in Spagna, non solo per il valore tecnico del giocatore, ma anche per le delicate vicende giudiziarie che lo coinvolgono.

Accuse gravi e impatto sull’immagine del club

Partey è attualmente in attesa di processo per accuse di aggressione sessuale e stupro. Il giocatore è stato rilasciato su cauzione, condizione che ha permesso la finalizzazione del trasferimento. La sua situazione legale solleva interrogativi sull’opportunità della scelta da parte del Villarreal, già oggetto di critiche da parte di tifosi e media.

Un trasferimento ad alto rischio reputazionale

Se da un lato l’arrivo di Partey rappresenta un potenziamento tecnico per la squadra, dall’altro potrebbe comportare un rischio d’immagine per il club. Il Villarreal dovrà gestire con attenzione la comunicazione e l’impatto mediatico di questa operazione, cercando di bilanciare ambizioni sportive e responsabilità etiche.