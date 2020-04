Villas-Boas: «Mourinho il migliore. Vince ovunque va» – VIDEO

Il tecnico dell’Olympique Marsiglia Villas-Boas ha elogiato Mourinho, suo “capo” durante il primo anno di Inter – VIDEO

L’allenatore dell’Olympique Marsiglia, André Villas-Boas, ha speso parole al miele per José Mourinho, del quale è stato assistente durante il primo anno all’Inter: «È il migliore. Il suo stile può piacere oppure no, ma porta le sue squadre al successo immediato. È stato così in tutti i club in cui è stato».

«La quantità di trofei che ha vinto nella sua carriera parla da sé. Dovunque andrà, vincerà ancora. In Portogallo controlliamo sempre dove finisce, perché diceva che voleva un club che investisse e volesse vincere subito, ed è l’allenatore perfetto per quello. Al Manchester United ha vinto tre trofei lì e rimane uno dei migliori al mondo».