Salomon Kalou è stato sospeso dall’Herta Berlino per aver violato le norme anti Coronavirus: le scuse del calciatore

Salomon Kalou è stato sospeso con effetto immediato dall’Hertha Berlino per aver violato le norme di distanziamento sociale all’interno dello spogliatoio, entrando in una stanza dove un compagno si stava sottoponendo a tampone.

L’ex Chelsea si è poi scusato: «Mi dispiace se ho dato l’impressione di non prendere sul serio il Coronavirus. Mi scuso per questo. Al contrario sono particolarmente preoccupato per le persone in Africa. Non ci pensavo, ero solo felice che i nostri test fossero negativi. Mi scuso anche con chi ho ripreso nel video, non sapevano che stessi trasmettendo in diretta».