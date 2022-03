Allo stadio Gelredome, il match valido per gli ottavi della Conference League 2021-2022 tra Vitesse e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Gelredome,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Conference League

Sintesi Vitesse Roma 0-1 MOVIOLA

Migliore in campo: al termine del primo tempo

Vitesse Roma 0-1: risultato e tabellino

Comincia il match– È decisiva la deviazione (non vista dall’arbitro) di Maitland-Niles. Era andato verticalmente il Vitesse dopo aver rubato palla a VeretoutCross di Wittek dalla sinistra, Openda anticipa tutti in area ma la sua deviazione volante viene disinnescata da un reattivo Rui PatricioCross avvolgente da destra di Daza, taglia-fuori di Ibanez su Openda che crolla a terra. Troppo poco per un penaltySu un cross da destra trafigge Rui Patricio ma in netta posizione irregolare. Inizio difficile per la RomaDasa lo pesca in area, al momento della conclusione è ancora bravo Rui Patricio a opporsiAltra occasione per il Vitesse! Openda fa secco Ibanez che scivola al limite, poi strozza troppo il destro sul primo paloTopica di Rui Patricio che coi piedi regala il pallone a Grbic. Pallone messo in mezzo per Openda che da un metro spara incredibilmente altoPrima occasione per la Roma! Sugli sviluppi di corner Abraham riesce a ritagliarsi lo spazio per la girata violenta e precisa. Vola Houwen per deviare il pallone con un grande intervento. Incredibilmente per l’arbitro è rimessa dal fondoAncora in seguito a corner! Vina rimette dentro un pallone sporco, dopo il tocco di Mancini è Sergio Oliveira a coordinarsi in un attimo e a scaricare il pallone all’incrocio. Niente da fare per Houwen che resta immobile: 45+1′ Sergio Oliveira(4-3-3): Houwen; Oroz, Rasmussen, Doekhi, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni; Bero, Openda, Grbic.. Letsch.. Schubert, Hajek, Cornelisse, Manhoef, Yapi, Vroegh, Gboho, Huisman, Hernandez, de Regt, van Duivenbooden, Buitink, Frederikksen(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Veretout, Vina; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham.. Mourinho.. Fuzato, Karsdorp, Cristante, Smalling, Pellegrini, Carles Pérez, Shomurodov, Bove, Darboe, Zalewski, Afena-Gyan, El Shaarawy: Raczkowski (POL): 8′ Vina, 33′ Oroz