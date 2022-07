Viti lascia l’Empoli: futuro al Nizza. Le cifre dell’affare che porterà il giovane difensore il Ligue 1

Come riportato da Sky Sport, il Nizza ha definito l’acquisto di Mattia Viti dall’Empoli. Il difensore classe 2002 passa in Francia per 15 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita in favore del club toscano.

Viti era nel mirino di diversi club italiani ma nessuno di questi ha mai davvero affondato il colpo.