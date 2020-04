Viviano: «Bello tornare a Bologna. Ma per ora non c’è niente»

Viviano smentisce le voci di un possibile ritorno al Bologna: «Sarebbe bello, ma per ora non c’è stato niente»

Emiliano Viviano scalpita per tornare in campo dopo il mancato trasferimento all’Inter. Tra le squadre che starebbero seguendo l’ex portiere di Fiorentina e Sampdoria c’è il Bologna.

«Da Bologna non me ne sarei voluto andare, ho vissuto stagioni belle e speciali. Tornerei volentieri, anche se ci sono due ottimi portieri come Da Costa e Skorupski. Sarebbe fantastico, ma per ora non c’è stato niente», ha detto Viviano ai microfoni della Gazzetta dello Sport.