Vlahovic Juve, rottura annunciata? Il bomber serbo ha deciso il suo futuro

Vlahovic Juve, il serbo non intende anticipare l’addio a gennaio: definite le strategie per la separazione a fine stagione, mentre cresce l’interesse…

Un piano ben definito e una strategia chiara: Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 e punto di riferimento dell’attacco della Juventus, sembra avere le idee precise sul proprio futuro. Nonostante le insistenti voci di mercato che parlano di una possibile cessione già a gennaio, il centravanti bianconero non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Torino prima della scadenza naturale del suo contratto.

La posizione di Vlahovic e la strategia della Juventus

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società bianconera starebbe valutando la possibilità di monetizzare con una cessione invernale, per evitare di perdere il giocatore a parametro zero. Tuttavia, Vlahovic avrebbe scelto una strada diversa: restare fino a giugno e liberarsi senza vincoli, così da poter negoziare con maggiore forza il proprio futuro.

Questa decisione risponde a una logica economica precisa. L’attaccante, tornato a segnare con continuità in questo avvio di stagione, punta a mantenere l’attuale ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione, cifra che solo pochi club europei possono permettersi. La sua ritrovata vena realizzativa ha inoltre riacceso l’interesse di diverse big del calcio internazionale.

Le pretendenti: dal Chelsea al Bayern Monaco

Il Chelsea, club inglese da tempo sulle tracce del serbo, resta vigile. Ma nelle ultime settimane si sarebbe mosso con decisione un altro gigante europeo: il Bayern Monaco, squadra tedesca guidata da sempre da una politica attenta alle occasioni di mercato a parametro zero.

Secondo le indiscrezioni, i dirigenti bavaresi sarebbero pronti ad avviare contatti diretti con l’entourage del giocatore per comprendere meglio le sue richieste economiche e valutare un trasferimento in Bundesliga.

Un braccio di ferro destinato a durare

Si profila dunque un vero e proprio braccio di ferro: da una parte la Juventus, intenzionata a non perdere gratuitamente un patrimonio tecnico ed economico come Vlahovic; dall’altra il giocatore, deciso ad attendere la fine della stagione per garantirsi il miglior contratto possibile.

Il futuro del bomber serbo resta quindi uno dei temi caldi del calciomercato europeo. Tra strategie societarie e ambizioni personali, il nome di Dusan Vlahovic sarà al centro delle cronache sportive ancora a lungo.