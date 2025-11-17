Vlahovic Juve: visite al J Medical per l’attaccante dopo l’infortunio con la Nazionale. Ecco come sta e le ultime in vista della sfida contro la Fiorentina – VIDEO

Vlahovic Juve: l’attaccante al J Medical dopo lo stop in Nazionale. Ecco le ultimissime in vista della partita contro la Fiorentina – VIDEO

La pausa per le nazionali porta con sé un campanello d’allarme. Dusan Vlahovic, rientrato oggi a Torino, si è recato subito al J Medical per sottoporsi a controlli strumentali. Lo ha appreso JuventusNews24

Accertamenti al J Medical per Dusan #Vlahovic dopo lo stop rimediato in Nazionale ⚠️



Da valutare le sue condizioni in vista di #FiorentinaJuve 👀 pic.twitter.com/JdV5eajhq6 — JuventusNews24.com (@junews24com) November 17, 2025

Fastidio agli adduttori: lo stop in Serbia

Il problema è emerso durante il ritiro con la nazionale serba: un sovraccarico agli adduttori lo ha costretto a fermarsi e a saltare l’ultima gara contro la Lettonia. Una scelta condivisa con lo staff medico della Serbia, ormai fuori dalla corsa mondiale.

Spalletti perde il suo riferimento

Per Luciano Spalletti si tratta di una tegola pesante. Vlahovic è il leader tecnico ed emotivo della nuova Juventus, blindato pubblicamente dal tecnico e già decisivo nel rilancio bianconero con tre risultati utili consecutivi dopo la lunga crisi che aveva portato all’esonero di Igor Tudor.

Obiettivo Fiorentina: corsa contro il tempo

La sua presenza resta in dubbio per la delicatissima trasferta di sabato 22 novembre al Franchi contro la Fiorentina. Una sfida dal sapore speciale per il centravanti, che torna nello stadio che lo ha consacrato e davanti a un pubblico che non ha mai digerito il suo addio.

