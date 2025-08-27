Vlahovic Juve, Moretto non ha dubbi: «L’orientamento è che Vlahovic possa continuare alla Juventus. Il Milan…». Le ultimissime

Il possibile trasferimento di Dusan Vlahovic al Milan sembra destinato a sfumare. L’attaccante serbo classe 2000, attualmente in forza alla Juventus, non è disposto a ridurre il proprio ingaggio, ostacolo che sta frenando ogni sviluppo concreto della trattativa. A riportarlo è il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, che sottolinea come il nodo economico stia diventando insormontabile.

L’ingaggio da 12 milioni: il muro che ferma il Milan

Vlahovic, autore di 16 gol nella scorsa stagione e considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo, percepisce uno stipendio netto di 12 milioni di euro. Una cifra fuori portata per il Milan, che avrebbe richiesto al giocatore un significativo sacrificio economico per intavolare una trattativa. Tuttavia, il centravanti e il suo entourage hanno ribadito la volontà di non rinunciare a quanto pattuito con la Juventus, rendendo di fatto impossibile qualsiasi accordo.

Il Milan si ritira: niente ritorno per Allegri

Il club rossonero, alla ricerca di un attaccante di peso per rinforzare il reparto offensivo, aveva individuato in Vlahovic il profilo ideale. L’allenatore Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina milanista dopo anni alla Juventus, avrebbe gradito riabbracciare il suo ex pupillo. Ma le richieste economiche del giocatore hanno raffreddato l’interesse, portando il Milan a valutare alternative più sostenibili.

Juventus: permanenza forzata e tensioni interne

Per la Juventus, guidata dal tecnico Igor Tudor, la permanenza di Vlahovic rappresenta un problema gestionale. Il giocatore non rientra tra le prime scelte dell’allenatore croato e il suo ingaggio pesa notevolmente sul bilancio del club. Con il contratto in scadenza nel 2026, lo scenario più probabile è che Vlahovic resti a Torino fino alla prossima estate, per poi partire a parametro zero.

La telenovela Vlahovic-Milan, una delle più chiacchierate dell’estate, sembra destinata a concludersi senza colpi di scena. Il mancato accordo sull’ingaggio ha spento ogni possibilità di trasferimento, lasciando il Milan a caccia di nuove soluzioni e la Juventus con un nodo da sciogliere.

PAROLE – «L’orientamento è che Vlahovic possa continuare alla Juve. Non si abbassa lo stipendio, non fa un sacrificio per cambiare aria. Il Milan gli chiederebbe un sacrificio importante ma non ci sono stati contatti tra le parti in queste ore. Lo stipendio è un ostacolo insormontabile. Vlahovic non ha aperto al Milan e non apre a un sacrificio economico».