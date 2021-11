Vlahovic nella storia della Fiorentina: il record centrato dal serbo

Vlahovic: l’attaccante riscrive un record in Serie A! La statistica legata al calciatore della Fiorentina dopo il Milan

Dusan Vlahovic ha riscritto una statistica in Serie A. L’attaccante ha trascinato la Fiorentina con una doppietta decisiva nel 4-2 della Viola contro il Milan.

Il centravanti serbo, con queste due reti, ha eguagliato il record di gol in un anno solare di Serie A per un giocatore della Fiorentina: 27, come Kurt Roland Hamrin nel 1960