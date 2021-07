Vlasic Milan, il padre: «C’è qualcosa». Accordo a un passo

Josko Vlasic, ha commentato a net.hr l’interesse del Milan per il proprio figlio Nikola. Il commento sull’operazione

«C’è qualcosa, ma per ora è tutto quello che posso dirti. Queste cose di cui non si dovrebbe parlare molto, finché non sono chiuse». Si avvicina quindi il trequartista al Milan per un prestito a 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 20.