VOTI – Fiorentina Torino, quanto corre Ricci!

Samuele Ricci ha ricevuto voti importanti per la sua prestazione in Fiorentina-Torino. La vittoria granata è passata anche dai suoi piedi e gli è valsa una promozione netta. Ecco due esempi.

CORRIERE DELLO SPORT – Voto 7. Fuori contesto (in bene, ovviamente) sul prato del Franchi per qualità e idee. Sul gol annullato a Sick si produce in due numeri di alta scuola (tunnel e assist). Prestazione di alto livello.

CORRIERE DELLA SERA – Voto 7,5. La prova che si è completato e continua a crescere. Prende per mano il Toro guidando tutta la squadra per baricentro e tempi di gioco, cerca spesso la palla dentro per Seck (splendido l’assist per il gol annullato al senegalese al 12′). Spende un’ammonizione per fermare Saponara al limite prima che la situazione diventi complicata e soprattutto corre ovunque, sempre.