VOTI & STATS – Sampdoria-Inter, la difesa di Stankovic funziona

Con lo 0-0 con l’Inter la Sampdoria ha mosso la classifica. Non quanto basta per riaprire concrete prospettive di salvezza, ma il punto guadagnato riveste soprattutto 3 funzioni.

1) É stato preso contro una grande. In un’ideale tabella è probabile che Stankovic non lo avesse previsto.

2) Ha un significato morale. Dopo la beffa di Monza, dove la Samp ha perso 2 punti per un rigore all’ultimo respiro, la squadra ha dimostrato di avere assorbito la botta e di essere pronta a sostenere battaglie fino alla fine.

3) La difesa si è ben comportata. Ovviamente, fondamentale il contributo di Audero, salutato all’unanimità con dei 7 in pagella e la qualifica di migliore in campo.

Oltre al portiere, c’è di più. La difesa a 3 ha retto l’urto di Lautaro, Lukaku, Dzeko nella ripresa e i vari incursori capitati in area blucerchiata, Si è riusciti ad assorbire 25 conclusioni e non avere subito gol è certamente un aspetto che può funzionare da base per crescere da adesso in poi. Significativamente, come si vede dal campo, i 10 duelli difensivi vinti dalla formazione di casa sono avvenuti tutti nella propria metà campo e 3 in area di rigore, dove c’è stata un’attenzione buona: non sono mancate le opportunità all’Inter, ma si è riusciti a contenerne la pericolosità in qualche maniera

Murillo, Nuytinck e Amione hanno superato l’esame con voti che vanno dalla sufficienza alla promozione piena. Ecco cosa si trova oggi nei quotidiani che abbiamo preso in esame: Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.

MURILLO – Su di lui c’è convergenza di voto: 6,5 per tutti. La Gazzetta dello Sport lo motiva così: «Brillante ed efficace negli anticipi, regge bene l’urto anche nel complicato finale quando l’Inter sale e la Samp soffre un po’».

NUYTINCK – Due quotidiani gli danno 6,5, il Corriere della Sera invece lo esalta con un 7 che lo apparenta ad Audero e a Winks: «Ci mette tutto quello che ha, fisico ed esperienza».

AMIONE – Due 6 e un 6,5. Nei giudizi si sottolinea come abbia fatto «tanto, e pure bene», sia risultato «applicato e feroce in marcatura», non abbia mollato «mai di un centimetro», nonostante la serata complicata, trascorsa a contenere Lukaku.