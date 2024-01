Degli episodi di Inter-Verona nel finale, risultati decisivi, si parlerà a lungo. Meno, sicuramente, degli aspetti tecnici e della dinamica della partita

Degli episodi di Inter-Verona nel finale, risultati decisivi, si parlerà a lungo. Meno, sicuramente, degli aspetti tecnici e della dinamica della partita. Che hanno visto i nerazzurri fare di più, ovviamente, ma in maniera non lineare. Nel primo tempo, ad esempio, il gol di vantaggio firmato da Lautaro è arrivato senza brillare particolarmente, come certifica la parità delle conclusioni (4-4). Cosa completamente cambiata nella ripresa con 11 tiri a 4 a favore dei padroni di casa, che pure hanno subito il pareggio e hanno rischiato di finire sul 2-2 con il rigore di Henry.

Interessanti le differenze di valutazione su due protagonisti della sfida in ottica Inter secondo i due quotidiani di Milano.

INZAGHI – La Gazzetta dello Sport gli attribuisce un 6,5: «Non ha presentato l’Inter attesa, feroce sul traguardo di metà corsa. Approccio pigro, un tiro in porta in un’ora. Il voto premia anche un girone dominante e ben giocato. Una sola sconfitta e 48 punti: che ritmo…». Il Corriere della Sera non va oltre il 5,5: «Una vittoria ottenuta in 11 contro 10 soprattutto per demerito di Henry. Una lezione da 3 punti, certo, ma da tenere a mente».

BASTONI – Il protagonista dell’episodio più discusso dell’incontro riceve due voti che differiscono addirittura di 1,5. Il Corriere lo boccia inequivocabilmente col 5: «La traversa da cui parte il 2-1 è una scossa. Ma con la gomitata a Duda rischia grosso». La Gazzetta lo premia col 6,5: «Molto vivo e prezioso in costruzione, vista la fatica degli esterni. La sua traversa innesca il gol di Frattesi. Resta l’ombra della gomitata a Duda nell’azione chiave del match».

Unanimità, invece, nella totale stroncatura di Arnautovic col 4. Per il giornale politico «Perde la palla dell’1-1 e sulla linea veronese prima respinge la palla e poi si impappina». Per la testata sportiva «Tira fuori dalla porta un colpo di testa di Pavard. Ha una palla sulla fronte con i piedi sulla linea di porta, ma non fa gol. I tifosi ripensano a Pancev. Spiace, ma la controfigura di Lautaro deve avere un altro spessore».