Walker Milan, visite mediche in corso per il nuovo difensore rossonero. A breve ci sarà la firma del contratto

Walker Milan, il difensore inglese sta svolgendo le visite mediche d’idoneità: tutti i dettagli. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan sta per concludere un colpo da 90. I rossoneri e il Manchester City hanno messo in chiaro gli ultimi dettagli per l’ingaggio di Walker: dove l’ufficialità è soltanto questione.

Il calciatore, proprio in questo momento, sta svolgendo le visite mediche di idoneità: dopo di che ci sarà l’eventuale firma del contratto.