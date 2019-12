Wanda Nara: «Mino Raiola mi piace tantissimo. E su Moggi…»

La moglie e agente di Icardi, Wanda Nara, ha commentato il rapporto con i procuratori nel mondo del calcio

Nel corso della sua intervista a CR4 – La Repubblica delle donne, Wanda Nara ha parlato del feeling con i procuratori: «Ho un bellissimo rapporto con tutti i colleghi maschi procuratori che mi rispettano molto anche nel loro mondo. Raiola mi piace tantissimo perché dice quello che pensa, oltre che essere molto bravo in quello che fa. Non l’ho mai conosciuto, mi ha scritto molte volte e penso che un giorno lo incontrerò».

Su Luciano Moggi: «Penso che uno come manager deve sempre pensare alla cosa migliore per la sua azienda. Un giocatore come Mauro che fa 30 gol a stagione va benissimo in qualsiasi squadra. Per me è stato facilissimo assistere uno come lui, ma Mauro potrebbe andare ovunque anche senza di me», ha concluso la moglie e agente di Mauro Icardi.