Werner Inter, Di Marzio: «Contatti con gli agenti». Ma occhio alla Juve

Timo Werner lascerà il Lipsia: Inter e Juventus sull’attaccante tedesco. Le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio

Intervenuto a Sky Sports, Gianluca Di Marzio ha fatto chiarezza sul futuro di Timo Werner, attaccante dell’RB Lipsia in procinto di cambiare squadra.

«So che Timo Werner lascerà sicuramente il Lipsia in estate. I suoi agenti stanno parlando con l’Inter per l’eventuale dopo-Lautaro: è vero, è sicuro. Anche la Juventus è in contatto con i suoi procuratori, quindi vogliono che cambi squadra e si sta lavorando anche su idee italiane».