West Ham, è ufficiale: Moyes nuovo allenatore

David Moyes è il nuovo allenatore del West Ham. Lo scozzese torna sulla panchina degli Hammers dopo quasi due anni, firmando un contratto dalla durata di 18 mesi.

Moyes sostituisce così Manuel Pellegrini, con l’obiettivo di risollevare la situazione di classifica del West Ham.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE

— West Ham United (@WestHam) December 29, 2019