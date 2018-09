Willian, che spettacolo! Il gol del Chelsea è in pieno stile Sarri – VIDEO

L’azione che ha portato al gol di Willian in Paok Salonicco-Chelsea di Europa League è uno spettacolo tutto in stile Maurizio Sarri

Il Chelsea di Maurizio Sarri risponde presente anche all’appello del debutto in Europa League grazie a Willian. Dopo l’ottimo inizio di campionato della formazione londinese durante la nuova guida dell’ex tecnico del Napoli, i tifosi Blues iniziano a prendere confidenza con il calcio spettacolo insegnato ai suoi dall’allenatore toscano. Non bastavano le cinque vittorie consecutive in Premier League, quest’oggi il Chelsea era chiamato ad un debutto piuttosto insidioso nel girone di Europa League, nella bolgia dello stadio del Paok Salonicco.

Grande dominio dei Blues che non rispecchia il punteggio finale, 0-1 per la formazione ospite grazie ad un gol realizzato da William al minuto 7 del primo tempo di gioco. E l’azione che ha portato al gol del brasiliano è uno spettacolo da far strabuzzare gli occhi degli appassionati, tanto che le immagini dell’azione hanno fatto immediatamente il giro dei social network con riferimenti al Sarrismo applicato in quel di Londra. Rudiger verticalizza per Morata, palla avanti e scarico dietro per Jorginho, che a sua volta apre di prima per l’inserimento di Barkley, quest’ultimo attira su di sé il difensore centrale e allarga per William che di prima realizza col piatto destro.