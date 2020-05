Wolfsburg, brutto infortunio per Gerhardt: ferita alla faccia con diverse fratture

Brutto infortunio per Yannick Gerhardt, giocatore del Wolfsburg che nell’allenamento di ieri ha riportato diverse fratture alla faccia

Il Wolfsburg si sta allenando in questi giorni per il ritorno in campo nel prossimo week-end ma la seduta di ieri è stato rovinata da un brutto infortunio. Yannick Gerhardt ha rimediato una ferita alla faccia che gli è costata alcune fratture dopo un violento scontro di gioco.

Domani il giocatore si sottoporrà ad esami specifici per capire se sarà necessario un intervento chirurgico.