La lista della spesa di Xabi Alonso per il nuovo Real Madrid: che giocatori vuole in occasione del grande rilacio? - Calcio News 24

Xabi Alonso Real Madrid, si allunga lista della spesa per il calciomercato. Ecco quali acquisti vorrebbe

Con Xabi Alonso indicato da più fronti come il prossimo allenatore del Real Madrid, in sostituzione di Carlo Ancelotti e potenzialmente in carica già per il Mondiale per Club, si infittiscono le voci sui rinforzi richiesti dal tecnico spagnolo. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva per tutti i fronti, con un occhio di riguardo proprio all’imminente torneo iridato.

Priorità a centrocampo e altri rinforzi chiave

Al centro delle attenzioni di Alonso ci sarebbe il potenziamento del centrocampo. Diverse fonti indicano la ricerca di un centrocampista creativo. Tra i nomi circolati figurano profili come Sandro Tonali del Newcastle e Martín Zubimendi della Real Sociedad, sebbene per quest’ultimo si parli anche di un forte interesse da parte di altri club. Un’opzione considerata più percorribile potrebbe essere il ritorno del giovane Nico Paz, attualmente in prestito. La situazione di Luka Modric rimane incerta, con la possibilità che l’arrivo di un nuovo centrocampista possa influenzare il suo futuro, nonostante il croato sembri intenzionato a rimanere.

Oltre al reparto mediano, la “lista della spesa” di Alonso includerebbe altri giocatori di spessore. Trent Alexander-Arnold del Liverpool è un nome che ricorre con insistenza per la fascia destra, possibilmente a parametro zero. Per la difesa centrale, si parla con insistenza di Dean Huijsen, attualmente al Bournemouth. Anche la fascia sinistra è oggetto di attenzioni, con Álvaro Carreras del Benfica tra i candidati.

Questi movimenti indicano una chiara volontà di rinnovare e rinforzare la rosa del Real Madrid sotto la guida di Xabi Alonso, con l’obiettivo di presentarsi al Mondiale per Club con una squadra pronta a lottare per il titolo.