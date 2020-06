Xavi: «Spingo sempre i miei giocatori a migliorarsi» – VIDEO

Xavi, l’ex campione del Barcellona ora tecnico dell’Al-Sadd ha spiegato qual è la sua filosofia di allenatore

Dal campo alla panchina. Xavi attuale tecnico dell’Al-Sadd ha spiegato la sua filosofia da allenatore sempre pronto a spronare i suoi ragazzi a provarci.

«Ci sono dei calciatori che non sono eccellenti tecnicamente, chi è più aggressivo oppure chi è più bravo di me in difesa, molto più di me. Però capisco che possa mancare qualcosa tecnicamente o come visione di gioco. E spingo loro a migliorarsi, almeno ci provo. Come allenatore non sopporterei che un giocatore della mia squadra abbia il timore di provarci».