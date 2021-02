Xavi trionfa con l’Al Sadd: 0-2 all’Al Duhail e vittoria della Qatar Cup

Vinceva da calciatore ed ora anche da allenatore: Xavi trionfa con il suo Al Sadd in finale di Coppa di Qatar. Ecco le sue parole

L’Al Sadd di Xavi trionfa in finale di Qatar Cup contro l’Al Duhail di Benatia: 2-0 in finale con doppietta di Bounedjah. Ecco le parole di Xavi al sito del club dopo la gara.

«Sono molto contento della prestazione della squadra. Abbiamo giocato una grande partita e la prestazione è stata più che eccellente. Abbiamo giocato con passione e spirito per tutta la partita e ci siamo meritati questa vittoria. Questa è stata una vittoria meritata e un altro titolo per Al-Sadd, e abbiamo dimostrato di essere i migliori in Qatar».