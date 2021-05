Xhaka: «Roma? Mi fa piacere, poi lì c’è Mourinho che sa come si vince»

Granit Xhaka parla dell’interesse della Roma nei suoi confronti: ecco le dichiarazioni del centrocampista svizzero su Mourinho

«La Roma è un grande club, è normale mi faccia piacere che sia interesse nei miei confronti. Ora come ora sono concentrato solo sulla Svizzera e sugli europei. Quando tornerò a Londra vedremo, ho comunque ancora due anni di contratto con i Gunners. tutti conoscono Mourinho e sanno di cosa è stato capace in carriera. Lui sa come si vince».