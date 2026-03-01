Connect with us
Yamal travolge il Villarreal: prima tripletta in blaugrana. «Prima non ero felice, le persone mi chiedono 100 gol a partita»

5 ore ago

Lamine Yamal

Yamal stende il Villarreal: prima tripletta in carriera. «Non ero felice, mi chiedono 100 gol. Il pallone? A mia madre»

Non poteva esserci celebrazione migliore per le 100 panchine di Hans‑Dieter Flick al Barcellona: il 4‑1 rifilato al Villarreal vale un momentaneo +4 sul Real Madrid, atteso lunedì 30 febbraio dal posticipo contro il Getafe nella 26ª giornata di Liga. Ma il vero titolo della serata non è la 21ª vittoria blaugrana in 26 partite: è la prima, scintillante tripletta della carriera di Lamine Yamal.

Il classe 2007, mai così decisivo, archivia la pratica in dieci minuti tra il 28’ e il 37’, firmando tre gol che lo proiettano in una nuova dimensione. A inizio ripresa Gueye prova a riaprire la gara, ma a venti minuti dal termine è ancora Yamal a chiuderla definitivamente, dopo che Robert Lewandowski aveva già contribuito al tabellino. Una notte speciale per il Barça, ma soprattutto per il suo talento più luminoso.

PAROLE «Qualche mese fa non mi sentivo bene mentre giocavo, non era solo un discorsi di pubalgia perché non ero proprio felice; ora, invece, sto davvero bene e mi diverto molto – racconta Yamal – La gente vuole sempre che io faccia 100 gol a partita, a 18 anni… piacerebbe anche a me, ma è molto difficile. Non è importante che io faccia una, due o tre reti, quello che conta è aiutare la squadra a vincere. Pedri? I suoi passaggi sono semplicemente incredibili. Il pallone della tripletta andrà a mia madre».

A 18 anni Lamine Yamal sta producendo numeri da autentico leader tecnico: alla sua terza stagione in prima squadra ha già messo insieme 18 gol e 13 assist in 34 partite complessive, un rendimento da veterano più che da ragazzo del 2007. Flick lo considera imprescindibile: sempre titolare, quasi mai sostituito, fuori solo nelle cinque gare iniziali per un fastidio all’inguine.

Il risultato è un talento che, appena diventato maggiorenne, trascina il Barcellona nella corsa al primo posto, tenendo il Real Madrid a distanza anche grazie alla sua continuità sotto porta. E tutto questo con un contratto blindato fino a giugno 2031, segno di quanto il club creda nel suo futuro.

