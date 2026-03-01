Yamal travolge il Villarreal: prima tripletta in blaugrana. «Prima non ero felice, le persone mi chiedono 100 gol a partita»

Yamal stende il Villarreal: prima tripletta in carriera. «Non ero felice, mi chiedono 100 gol. Il pallone? A mia madre»

Non poteva esserci celebrazione migliore per le 100 panchine di Hans‑Dieter Flick al Barcellona: il 4‑1 rifilato al Villarreal vale un momentaneo +4 sul Real Madrid, atteso lunedì 30 febbraio dal posticipo contro il Getafe nella 26ª giornata di Liga. Ma il vero titolo della serata non è la 21ª vittoria blaugrana in 26 partite: è la prima, scintillante tripletta della carriera di Lamine Yamal.

Il classe 2007, mai così decisivo, archivia la pratica in dieci minuti tra il 28’ e il 37’, firmando tre gol che lo proiettano in una nuova dimensione. A inizio ripresa Gueye prova a riaprire la gara, ma a venti minuti dal termine è ancora Yamal a chiuderla definitivamente, dopo che Robert Lewandowski aveva già contribuito al tabellino. Una notte speciale per il Barça, ma soprattutto per il suo talento più luminoso.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PAROLE – «Qualche mese fa non mi sentivo bene mentre giocavo, non era solo un discorsi di pubalgia perché non ero proprio felice; ora, invece, sto davvero bene e mi diverto molto – racconta Yamal – La gente vuole sempre che io faccia 100 gol a partita, a 18 anni… piacerebbe anche a me, ma è molto difficile. Non è importante che io faccia una, due o tre reti, quello che conta è aiutare la squadra a vincere. Pedri? I suoi passaggi sono semplicemente incredibili. Il pallone della tripletta andrà a mia madre».

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

A 18 anni Lamine Yamal sta producendo numeri da autentico leader tecnico: alla sua terza stagione in prima squadra ha già messo insieme 18 gol e 13 assist in 34 partite complessive, un rendimento da veterano più che da ragazzo del 2007. Flick lo considera imprescindibile: sempre titolare, quasi mai sostituito, fuori solo nelle cinque gare iniziali per un fastidio all’inguine.

Il risultato è un talento che, appena diventato maggiorenne, trascina il Barcellona nella corsa al primo posto, tenendo il Real Madrid a distanza anche grazie alla sua continuità sotto porta. E tutto questo con un contratto blindato fino a giugno 2031, segno di quanto il club creda nel suo futuro.