Juventus News
Yildiz preoccupa la Juventus: problemi al polpaccio e presenza a rischio con il Galatasaray, le ultimissime
Yildiz mette in apprensione la Juventus: problema al polpaccio e rischio Galatasaray, le ultimissime notizie
Il momento difficile della Juventus continua a peggiorare. Dopo la pesante e inattesa sconfitta contro il Como, che ha aggravato una crisi già acuita dal clamoroso 5‑2 incassato in Champions League, Luciano Spalletti deve ora fare i conti anche con nuovi problemi fisici. In un gruppo già scosso dai risultati, l’ultima tegola riguarda uno dei talenti più brillanti a disposizione del tecnico bianconero.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Come riportato dal Corriere dello Sport, Kenan Yildiz ha lasciato il campo zoppicando nel finale di gara a causa di un fastidio al polpaccio sinistro, conseguenza di una botta subita durante il match. Una volta in panchina, allo juventino è stato applicato immediatamente del ghiaccio per contenere il dolore, ma la preoccupazione resta alta: lo staff medico monitora costantemente la situazione, consapevole dell’importanza del giovane turco nello scacchiere offensivo.
La sua presenza nel ritorno del playoff europeo contro il Galatasaray è ora fortemente in dubbio. Nelle prossime ore verranno effettuati ulteriori accertamenti per definire l’entità del problema e i tempi di recupero. Intanto, i tifosi attendono notizie con apprensione, sperando che Yildiz possa recuperare in tempo per contribuire alla difficile rincorsa europea che potrebbe dare un senso a una stagione fin qui complicatissima.