Young Boys-Inter: dove vederla, orario, probabili formazioni

Allo Stade de Suisse la sfida di Champions League Young Boys-Inter: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stade de Suisse di Berna si giocherà la gara valevole per la 3ª giornata dei gironi di Champions League tra Young Boys-Inter. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum, Ali, Zoukrou, Hadjam; Niasse, Lauper; Monteiro, Imeri, Ugrinic; Ganvoula. All. Rahmen.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, C. Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.

Orario e dove vederla in tv

Young Boys-Inter si gioca alle ore 21.00 di mercoledì 23 ottobre per la terza giornata dei gironi di Champions League. Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console