Youth League, la Juventus perde 3-1 contro il Real Madrid ed è eliminata

La Juventus Primavera è stata eliminata negli ottavi di Youth League dal Real Madrid che affronterà l’Inter ai quarti

La Juventus Primavera ha perso 3-1 contro il Real Madrid nel match valido per gli ottavi di finale di Youth League venendo così eliminata dalla competizione.

Alla squadra bianconera non è bastato andare in vantaggio grazie alla rete di Tongya ed essere in superiorità numerica dopo l’espulsione di Jordi. Gli spagnoli sono poi riusciti a rimontare grazie ai gol di Arribas, Dotor e Lasar. Ai quarti di finale ci sarà Real Madrid – Inter.