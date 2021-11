Youth League, le italiane hanno già il verdetto: ecco chi passa il turno

A 90 minuti dal termine dei gironi di Youth League, le squadre italiane hanno già il loro verdetto sulla qualificazione

La UEFA Youth League ha già dato i suoi verdetti per le italiane. Ecco di seguito il punto sul percorso di Juventus, Inter, Atalanta, Milan ed Empoli.

JUVENTUS

I bianconeri hanno compiuto martedì l’impresa in casa del Chelsea, vincendo 1-3 nel segno di Matias Soulè, in gol dopo 2 minuti. Le altre reti, tutte nel primo tempo, sono arrivate da Miretti e Turco. Tre punti che permettono ai bianconeri di chiudere il discorso primo posto nel girone ed evitare i play-off, raggiungendo direttamente gli ottavi di finale. L’ultimo turno contro il Malmo sarà dunque una formalità.

LA CLASSIFICA: Juventus 13, Chelsea 9, Zenit 6, Malmo 1.

INTER

Qualificazione ipotecata anche per i ragazzi di Chivu, che hanno battuto di misura lo Shakhtar grazie al gol di Peschetola (terza marcatura nella competizione). I nerazzurri sono ancora in ballo per il primo posto, che si giocherà nello scontro diretto a Madrid contro il Real. Visto l’1-1 nella gara di andata, basterà non perdere per festeggiare il passaggio agli ottavi.

LA CLASSIFICA: Inter 13, Real Madrid 10, Shakhtar 6, Sheriff 0.

ATALANTA

Niente da fare invece per i bergamaschi. La squadra di Brambilla ha battuo lo Young Boys per 2-3, ma in virtù del successo del Manchester United contro il Villarreal è eliminata dalla competizione. Rimpianti soprattutto per la sconfitta in casa contro gli inglesi, arrivata di misura.

LA CLASSIFICA: Manchester United 12, Villarreal 10, Atalanta 6, Young Boys 1.

MILAN

Rossoneri che non avevano molte speranze in un girone tostissimo. La squadra di Giunti, nonostante l’ennesima sconfitta per 3-0 contro l’Atletico, ha comunque ben figurato ed è stata penalizzata dagli ennesimi episodi arbitrali sfavorevoli. Come contro il Porto, anche ieri sono arrivati due rigore molto generosi concessi agli avversari. Ora si cercherà di chiudere a testa alta contro il Liverpool, magari ottenendo la prima vittoria.

LA CLASSIFICA: Liverpool 10, Porto 10, Atletico Madrid 7, Milan 1.

EMPOLI

I toscani fanno parte della strada parallela della Youth League, denominata percorso campioni. Dopo aver eliminato il Domzale al primo turno, i ragazzi di Buscè si sbarazzano anche della Stella Rossa. Dopo l’1-1 dell’andata in terra serba al ritorno non c’è storia: finisce 5-0. Ora per Baldanzi e compagni ci saranno gli spareggi, dove bisognerà attendere la conclusione della fase a gironi. La prossima avversaria infatti sarà una delle seconde classificate.

POSSIBILI AVVERSARIE: Brugge/PSG, Liverpool/Porto/Atletico Madrid, Sporting Lisbona/Borussia Dortmund, Real Madrid (se non batte l’Inter), Dinamo Kyev/Benfica, Man. Utd/Villarreal, Siviglia/Lille/Salisburgo, Chelsea/Zenit.