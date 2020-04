Zaccardo: «Ripresa serie A? Ora non è il momento di parlarne»

Cristian Zaccardo, ex giocatore di Milan e Palermo tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole

«L’iniziativa è stata pensata e inizialmente condivisa nella nostra chat dei Campioni del Mondo 2006, in pochissimo tempo è diventata una realtà. L’obiettivo, nel nostro piccolo, è di dare un contributo per cercare di aiutare il nostro Paese in questa situazione di gravissima emergenza».

EMERGENZA – «Bisogna ringraziare medici ed infermieri, perché tutti i giorni rischiano davvero tanto».

SERIE A – «In questo momento non vorrei tanto parlare di calcio anche se è la mia vita. La priorità è la salvaguardia della salute di tutti. Quando saremo fuori dal tunnel non vedremo l’ora di ripartire, io per primo. Euro 2021 per l’Italia? Spero di sì. L’Italia è una Nazionale in crescita e stava facendo benissimo. Non credo cambieranno i presupposti positivi».