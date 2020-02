Zaccheroni: «Al Milan di Pioli mancano idee precise e continuità»

Zaccheroni evidenzia i limiti del Milan di Stefano Pioli: ecco le parole dell’ex allenatore del club rossonero

Intervenuto nel corso di “Tutti Convocati” su Radio 24, Alberto Zaccheroni ha giudicato il momento attuale del Milan di Pioli. Ecco il suo commento sul Diavolo.

«La tifoseria ha capito che non può pretendere pià di tanto in questo momento, prima c’erano più fischi. Il Milan deve ancora trovare una sua identità precisa. Pioli è bravo sul piano tattico, ma la squadra non ha ancora un’idea precisa e una continuità».