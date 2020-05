Zaccheroni: «Futuro? Voglio squadre dove mi vogliono i presidenti»

Alberto Zaccheroni non esclude un ritorno in panchina: le dichiarazioni dell’allenatore sul suo futuro nel mondo del calcio

Dopo l’ultima esperienza da commissario tecnico della Nazionale degli Emirati Arabi Uniti, Alberto Zaccheroni potrebbe ripartire da un club? Ecco le sue dichiarazioni nell’intervista concessa a tuttoudinese.it.

«Futuro? Per una squadra di club non credo di avere più la pazienza di portare avanti certe battaglie con i presidenti. Voglio squadre dove mi vogliono i presidenti, non dove sono arrivato perché mi ha sponsorizzato qualcun altro, infatti firmavo sempre un anno alla volta. All’Inter dicono mi sia dimesso, ma non è stato così, semplicemente dissi alla società che non c’erano le condizioni per andare avanti perché stavano prendendo i giocatori che piacevano già a un altro allenatore. Per quanto riguarda le nazionali, non mi sono mai piaciute molto, si gioca troppo poco e bisogna fare troppe scelte più politiche che tecniche. Io ho sempre inciso sui giocatori giovani, con un percorso. Seguivo anche le Primavera, avevo la mappatura di tutti i giovani migliori in circolazione».