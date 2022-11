Zaccheroni: «La sosta gioverà più alle squadre che dovranno inseguire il Napoli»

Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Serie A, ha parlato della lotta scudetto in Italia a La Gazzetta dello Sport

Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Serie A, ha parlato della lotta scudetto in Italia a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«La sosta giova di più a chi non sta andando bene. Il Napoli perde il ritmo e sono convinto che anche Spalletti non sia troppo contento di fermarsi. La Juve potrà contare sul recupero di diversi giocatori importanti, ma anche Inter e Milan potrebbero trovare positiva la sosta. La Roma deve ritrovare serenità, mentre l’Atalanta avendo perso qualità potrebbe guadagnarci a livello di testa».

QATAR – «Non farà così caldo, ho avuto alcune esperienze tra Doha, Dubai e Abu Dhabi. Il Mondiale ti trasforma e a livello mentale può essere importante per tanti giocatori. Dare giocatori al Mondiale non sarà un problema psicologico anche se il calendario è folle. Non ci volevo credere quando fu assegnato al Qatar. E’ accaduto ma non succederà più».