Zambrotta: «Sarri migliore allenatore italiano, la Juventus non si preoccupi»

L’ex Juventus Zambrotta prende le difese di Maurizio Sarri: il commento sull’attuale tecnico dei bianconeri

Intervistato da Il Giornale, Gianluca Zambrotta ha esaltato le qualità di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus. Ecco le sue parole sulla guida del club torinese.

«Lo reputo insieme a Conte il miglior allenatore italiano in circolazione per quanto fatto col Napoli, che era una squadra su misura per la sua idea di calcio. A Torino ha giocatori con caratteristiche e personalità diverse, serve una gestione differente. Quando la Juve perde fa sempre notizia, ma resta impegnata su tre fronti e può ancora vincere tutto. Sarri ha solo bisogno di tempo, non sarei particolarmente preoccupato fossi nella Juve: restano loro la squadra da battere».