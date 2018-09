Zanetti carica l’Inter: «Bravi a qualificarci, adesso giochiamocela»

Le parole di Zanetti a pochi minuti dalla sfida di Champions tra Inter e Tottenham. Il vice-presidente nerazzurro carica l’ambiente nella serata di San Siro

Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal debutto dei nerazzurri in Champions League. Queste le parole del dirigente nerazzurro nella serata di San Siro che vedrà i ragazzi di Spalletti scendere in campo contro il Tottenham: «Sopratutto questi ragazzi hanno voluto tornare in Champions e lo hanno dimostrato fino all’ultimo secondo contro la Lazio lo scorso anno. Adesso ci siamo, è il momento di giocare e devono viverla al massimo questa competizione. Questa squadra è in grado di poter fare una grande partita oggi».

L’Inter è capitata in un girone molto impegnativo con Barcellona, Tottenham e Psv Eindhoven, ma potrà godere della prima sfida odierna con il fattore casa. Inevitabile dover cercare a tutti i costi la vittoria per non complicare il cammino nel girone di qualificazione. Queste le altre dichiarazioni rilasciate da Zanetti pochi minuti fa: «Abbiamo qualità e possiamo farcela in un girone così difficile, la prima partita di oggi è molto importante. Il pubblico di oggi merita una grande risposta, adesso dobbiamo giocare».