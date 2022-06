Zaniolo, ecco la prima offerta del Milan: 25 milioni e Saelemakers

Il Milan prepara l’assalto a Nicolò Zaniolo: pronti per i giallorossi 25 milioni e il cartellino di Saelemakers

Come riporta La Gazzetta dello Sport Maldini e Massara hanno già provato a formulare un’offerta per Zaniolo. L’offerta dei rossoneri alla Roma prevede 25 milioni e il cartellino di Saelemaekers, proposta che per il momento non ha sbloccato la trattativa ma l’ha quantomeno avviata.

I prossimi incontri tra i dirigenti e Cardinale permetteranno di definire meglio la portata degli investimenti sul mercato.