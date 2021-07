Zaniolo, Giuseppe Rossi: «Ora deve avere forza mentale, questo fa la differenza»

Giuseppe Rossi ha parlato di Nicolò Zaniolo e del recupero dal doppio infortunio al ginocchio patito dal talento della Roma

Giuseppe Rossi, attaccante italiano attualmente svincolato, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Nicolò Zaniolo e del recupero dal doppio infortunio al ginocchio, stesso destino capitato allo stesso Rossi.

DOPPIO INFORTUNIO – «Io non ho mai perso di vista i miei sogni. Niente poteva distrarmi, anche un infortunio serio come un ginocchio. Sapevo che bisognava lavorare duro per tornare come prima e così ho fatto. Non ho mai avuto paura del lavoro perché sapevo che ogni sforzo era per realizzare i miei sogni».

RITORNO – «La forza mentale è ciò che fa la differenza. Quanta voglia abbia uno per affrontare la giornata sapendo che c’è ancora tanta strada da fare. Accettando che anche i minimi miglioramenti sono grandi soddisfazioni. Quando riesci ad allenare la mente, la strada del recupero è più facile».

ZANIOLO PER LA ROMA – «Porta entusiasmo alla tifoseria ed al calcio italiano. Saremo tutti contenti di vederlo in campo presto. Mourinho gli darà il tempo giusto per tornare al top».