Zaniolo, il ritorno si avvicina: ok la visita fatta a Villa Stuart

Il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo si avvicina: è andata a buon fine la visita medica sostenuta a Villa Stuart

Buone notizie dal fronte Nicolò Zaniolo. Oggi il classe 1999 si è recato a Villa Stuart per un controllo dello stato di salute del ginocchio operato. La visita è andata bene, con la misurazione di forza su entrambe le gambe.

La prossima settimana è in programma un incontro con il professor Fink per decidere il rientro in campo. L’ipotesi più accreditata è il rientro tra i convocati per il derby del 16 maggio.