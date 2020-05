Zapata: «Felice al Genoa. Ecco perché ho lasciato il Milan»

Il difensore del Genoa Cristian Zapata ha parlato del trasferimento dal Milan: «Avevo bisogno di più spazio»

Cristian Zapata ha parlato della sua esperienza al Genoa, raccontando il motivo che lo ha spinto a lasciare il Milan: «Sto bene, sono molto tranquillo, sono venuto qui perché volevo un po’ più spazio, cosa che non trovavo al Milan anche se avevo ancora un anno ancora di contratto. Ora sto bene, sono molto contento anche per per la nazionale e con il Genoa ho trovato spazio. Ho ancora un anno di contratto e mi trovo molto bene in una squadra con una grande storia nel calcio italiano e in una bella città».

«Ho recuperato dalla lesione e sto aspettando che ricomincino gli allenamenti con la squadra. Per me è stato un periodo un po’ negativo, cominciato con una lesione al flessore destro, da cui ho recuperato. Dopo ho sovraccaricato il gemello e ho avuto altri due stop di nuovo, ma ora li ho superati e sto bene», ha concluso il difensore ai microfoni di Radio Caracol.