Zaro: «Col Modena ho giocato tutti i minuti del 2023. Parma e Cremonese le favorite della Serie B»

Giovanni Zaro, difensore del Modena, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo record, della Serie B e le favorite del campionato

Giovanni Zaro, difensore del Modena, ha un record speciale: nel 2023 non ha saltato neanche un minuto, per un totale di 3420. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato come c’è riuscito.

RECORD – «Non pensavo di essere l’unico. Il bello è che sono in diffida: ora che ho fatto il record posso anche farmi squalificare».

COME SI FA – «Conta sicuramente la fortuna, gli infortuni sono dietro l’angolo. Sono sempre stato bene e spero di continuare così. Faccio gli scongiuri, ma io sono uno che non salta mai un allenamento perché cerco di passare sopra ai dolorini e alla stanchezza. E poi pesa la fiducia di chi mi allena».

ESPERIENZE – «Alla Pro Patria ero a casa mia, vivevo ancora dai miei, non vedevo il calcio come un lavoro. Quando sono venuto la prima volta a Modena le responsabilità sono aumentate e ho iniziato a viverla in un altro modo»

LA FAVORITE IN SERIE B – «Parma e Cremonese. Hanno giocatori forti e tante scelte. Sono le favorite. Il mio Modena? Fa un calcio propositivo, si tiene la palla per sviluppare gioco. Ce la giochiamo con tutti».