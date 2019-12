Zazzaroni: «Conte? Ha pure tirato fuori il caso Mihajlovic…»

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, svela ulteriori retroscena sul chiarimento con Antonio Conte, allenatore dell’Inter

Intervenuto nel corso della trasmissione “Un giorno da pecora” di Radio 1, Ivan Zazzaroni ha rivelato alcuni dettagli riguardanti il suo scambio di battute con Antonio Conte. Ecco le dichiarazioni del direttore del Corriere dello Sport.

«Non puoi fare pace con uno così, ha anche tirato fuori il caso Mihajlovic che non c’entrava nulla e non sapeva nemmeno di cosa parlava. Qualcuno glielo ha messo in testa. Mi auguro che appena Sinisa starà bene possa raccontare la verità».