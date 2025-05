Zazzaroni: «La permanenza di Conte fa bene al Napoli. Aveva smesso di fidarsi di De Laurentiis, poi è cambiata una cosa…»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulla permanenza di Antonio Conte al Napoli. Tutti i dettagli

TRATTATIVA PER RIMANERE – «Conte ha giocato sul terreno naturale di De Laurentiis. La partita non è stata né troppo lunga, né troppo complicata e alla fine hanno vinto entrambi. A stravincere è stata Napoli. Antonio s’è trovato di fronte non un semplice presidente di calcio, bensì l’uomo di cinema che per tutta la vita ha trattato con registi, attori e attrici, sceneggiatori e talent manager; il produttore che ha trasferito nel pallone le conoscenze, le dinamiche e anche le esuberanze maturate in tanti anni tra Hollywood e Cinecittà».

CONTE-DE LAURENTIIS – «Scottato a gennaio dalla cessione di Kvara, per la cui permanenza s’era battuto l’estate scorsa, Conte aveva smesso di fidarsi del presidente. Nelle settimane che hanno preceduto il suo trionfo personale e professionale ha perciò incrementato la distanza tra sé e l’altro, lasciando immaginare che la separazione si sarebbe consumata alla fine della prima delle tre stagioni previste».

PERMANENZA CONTE – «Per il Napoli la permanenza dell’allenatore è una notizia bellissima in funzione della crescita della squadra. Per mesi Antonio ha ripetuto due parole – ‘miracolo’ per il presente e ‘crescita’ per il futuro – fino a quando, appunto, ha capito che la sola cosa che contava era risultare di nuovo vincente per rafforzare la propria posizione».